Баста показал снимок с супругой, сделанный десять лет назад

СЕГОДНЯ 19:19 2019-01-17T20:02:48+03:00

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Уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко (он же - Баста) не остался в стороне он нового движения в социальных сетях, выложив снимок с супругой десятилетней давности. Фанаты оценили карточку (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - автр): «Только хорошеете, дорогие», «Баста возмужал, Лена помолодела», «Молодцы, восхищаюсь вами!», «Чего то вы не изменились такое ощущения, что помолодели надо фото местами поменять»ю

Напомним, брутальный Василий Вакуленко и девушка из высшего общества Елена Пинская поженились десять лет назад. В шоу-бизнесе их союз считается одним из самых крепких, они никогда не было замечены в скандалах, мало того, рэп-исполнитель неоднократно говорил, что он закоренелый семьянин. Пара воспитывает двух дочерей.

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Супруга Басты и мама его дочерей является активным блогером, на страницу Елены в Инстаграме подписаны свыше 160 тысяч человек. Она регулярно радует поклонников рассказами о своих спортивных подвигах, делится снимками с отдыха и детей, не боясь комментариев недругов. С последними, кстати, она смело вступает в аргументированную переписку. Но последний пост Елены вызвали массу добрых слов и лайков, что не удивительно - она поделилась очень личным снимком с заметно похудевшим рэпером (подробности)

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Супруга рэпера рассказала, что обычно на троллинг не реагирует, но в этом случае ей стало не по себе. Она захотела, чтобы хам из сети понес хоть какую-нибудь ответственность за свои действия и опубликовала его фото, веря в теорию шести рукопожатий. Многие подписчики Елены тут же поддержали ее, но по-настоящему горячо стало, когда в дело включился ее муж. Василий Вакуленко был по-ростовски прямолинеен (подробности)