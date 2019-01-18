В Ростовской области при пожаре погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 09:53 2019-01-18T09:56:55+03:00

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В станице Мальчевской (Миллеровский район) при пожаре погиб пенсионер. Как сообщили в региональном МЧС, информация о возгорании поступила 17 января в 12:29. Жители улицы Октябрьская попросили приехать как можно быстрее, так как по соседству загорелся одноэтажный частный дом. На место выехали пожарные, которым удалось достаточно быстро справиться с огнем.

- Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, - пояснили в службе спасения. - Есть погибший - мужчина 1942 года рождения.

По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.

ВНИМАНИЕ!

Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.