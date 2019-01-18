Попавшие под колеса автомобиля лихачи на "ватрушках" пострадали не в Ростовской области

СЕГОДНЯ 10:23 2019-01-18T10:35:04+03:00

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17 января в социальных сетях появилось видео жуткого происшествия: двое мужчин катаются на надувных "ватрушках", прицепленных к квадроциклу, и попадают под колеса машины, стоявшей на встречной полосе. Как минимум, одному из них в результате ДТП потребовалась скорая (видео 18+).

- В Ростовской области во время катания на ватрушке разбились любители острых ощущений. Во время торможения ватрушка выскочила на встречную полосу, где на нее произошел наезд легкового автомобиля. О дальнейшей судьбе ничего пока не известно, - сообщил подписчик ростовского паблика, который в числе многих опубликовал этот ролик.

Некоторые СМИ быстро подхватили эту новость и сообщили об данном ДТП. Однако, как выяснилось, оно произошло не в донском регионе. У местной полиции такой случай не проходил, да и ряд новостных сайтов еще раньше приписали эту аварию другим регионам, например, Красноярску и Архангельску.