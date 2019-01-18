Жительница Ростовской области пыталась получить маткапитал за ребенка, которого не существует

СЕГОДНЯ 10:33 2019-01-18T10:37:21+03:00

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Жительница Ростовской области оказалась под следствием из-за подозрений в мошенничестве. Как сообщили в правоохранительных органов, для получения маткапитала в размере 450 тысяч рублей она предоставила в государственное учреждение поддельное свидетельство о рождении ребенка, которого, на самом деле, не существовало.

- В ходе проверки достоверности предоставленных сведений было установлен факт незаконных действий женщины, - пояснили ГУ МВД России по Ростовской области.

Стражи порядка задержали и допросили 37-летнюю ростовчанку. В отношении нее возбуждено уголовное дело, на время расследования которого ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Если вина подозреваемой будет доказана в суде, ей грозит крупный штраф или лишение свободы (санкциями статьи предусмотрено до шести лет).