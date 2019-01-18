"Крутые неваляшки": в Америку вместе с легендарным Федором Емельяненко отправился актер Павел Деревянко

СЕГОДНЯ 11:19 2019-01-18T11:20:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Федор Емельяненко отправился в США, где 26 января легендарный спортсмен встретится в финале Гран-при Bellator с американцем Райаном Бейдером.

Внимание к этому поединку колоссальное, так как российский спортсмен сделал громкое заявление о намерении завершить карьеру в ближайшее время. В группе поддержки, которая отправилась в Америку вместе с Федором - уроженец Таганрога Павел Деревянко. Звезда российских сериалов пообещал поклонникам, что будет активно рассказывать о пребывании на американской земле.

pablo_derevyanko Доброе утро, друзья мои Хочу поделиться с вами предстоящим событием

- В Лос Анжелесе состоится финальный бой, ‘Гран При’ Bellator между нашим прославленным бойцом, легендой, Последним Императором Фёдором Емельяненко и американцем Районом Байдером, - написал Федор в Инстаграме. - В общем, ребята, это будет мощнейшая, громаднейшая заруба.!! Мне посчастливилось быть рядом с легендой в одной команде в это время. Сегодня мы вылетаем в ЛА, где Федор будет готовится к, возможно самому важному бою в своей карьере! Следите за моими сториз, постараюсь, насколько это возможно освещать это событие изнутри.

Комментарии не заставили себя ждать (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены): «Пришёл, увидел, победил!», «У Федора Владимировича и у Вас по другому не бывает!», «Емельяненко для популяризации спорта сделал больше чем все министерство спорта. Но правильнее с учетом возраста завязывать и быть иконой для молодежи», «Богатыри, жму руку», «Победы Фёдору Емельяненко!», «Крутые неваляшки!».

Как Павел Деревянко оказался в команде не сообщается, но учитывая его любовь к спорту, это не удивительно.