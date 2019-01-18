2019-01-18T12:04:34+03:00
Происшествия

В Ростовской области мужчина украл трехлитровую банку с мелочью

Суд приговорил его к 300 часам обязательных работ
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Донецком городском суде вынесли приговор местному жителю, который попался на краже. Согласно официальной версии, он похитил из квартиры трехлитровую банку с мелочью (хозяйка держала копилку в шифонере).

- Понимая, что в квартире никого нет, и за ним никто не наблюдает, при помощи найденного на кухне прибора открыл металлическую крышку на банке (копилке) и тайно похитил денежные средства (монеты) номиналом по 10 рублей, в сумме 15 000 рублей, принадлежащие потерпевшей, - говорится в сообщении суда.

Пока злоумышленника искали полицейские, он успел потратить все деньги. Суд признал его виновным в краже, приговорив к 300 часам обязательных работ. Он также обязан возместить потерпевшей ущерб - вернуть 15 000 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Неклиновском районе при пожаре в частном доме пострадали три девочки
Мастер по установке двери похитил деньги у пенсионера из Новочеркасска
Битое стекло на качелях: ростовчанка пожаловалась на мусор на детской площадке
В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 39-летнюю женщину
В Ростовской области цены на газомоторное топливо заморозят на три года
Ростовчан приглашают на день рождения слонихи Эколь
"Крутые неваляшки": в Америку вместе с легендарным Федором Емельяненко отправился актер Павел Деревянко
Жительница Ростовской области пыталась получить маткапитал за ребенка, которого не существует
Попавшие под колеса автомобиля лихачи на "ватрушках" пострадали не в Ростовской области
В Ростовской области при пожаре погиб пенсионер
Баста показал снимок с супругой, сделанный десять лет назад
В Ростове-на-Дону работал водителем маршрутки иностранец, прошедший подготовку в лагере сирийских боевиков
В Ростовской области объявлен в розыск 28-летний Алексей Старжевский
Сильный туман: донские автоинспекторы призывают водителей быть осторожнее на дорогах
Подписано распоряжение о выплате 3 млн рублей младшей дочери семьи Пашутиных, погибших при взрыве газа в Шахтах
«За любовь не судят»: Поклонники поддерживают беременную Викторию Лопыреву в соцсетях
«Вы думаете, вы одна детей растите?»: третья жена футболиста Тарасова поделилась радостным событием
«Как два разных человека»: «Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась фото десятилетней давности
В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают гору мусора на Каширской