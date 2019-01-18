В Ростовской области мужчина украл трехлитровую банку с мелочью

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-18T12:04:34+03:00

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В Донецком городском суде вынесли приговор местному жителю, который попался на краже. Согласно официальной версии, он похитил из квартиры трехлитровую банку с мелочью (хозяйка держала копилку в шифонере).

- Понимая, что в квартире никого нет, и за ним никто не наблюдает, при помощи найденного на кухне прибора открыл металлическую крышку на банке (копилке) и тайно похитил денежные средства (монеты) номиналом по 10 рублей, в сумме 15 000 рублей, принадлежащие потерпевшей, - говорится в сообщении суда.

Пока злоумышленника искали полицейские, он успел потратить все деньги. Суд признал его виновным в краже, приговорив к 300 часам обязательных работ. Он также обязан возместить потерпевшей ущерб - вернуть 15 000 рублей.