2019-01-18T12:22:50+03:00
Общество

Битое стекло на качелях: ростовчанка пожаловалась на мусор на детской площадке

Убирать ее приходится самим жильцам
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с детской площадки из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Фото с детской площадки из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Ростовчанка в социальной сети пожаловалась на мусор и битое стекло на детской площадке по адресу: Зорге, 6/1.

- Площадка принадлежит администрации города, только вот урна есть, а уборщицы нет, - пишет женщина в местном паблике. - Сегодня увидела разбитые бутылки на качелях. Несмотря на мороз, мы на них катаемся.

Молодая мама заявила, что в теплые месяцы лично убирает эту площадку, к тому же два раза в год проводится субботник с соседями. Но зимой у нее нет возможности навести там порядок, поэтому она пробует искать правду через соцсети. В комментариях ростовчане советуют писать обращения в Интернет-приемную на сайте администрации города. Там как раз собирают обращения по поводу мусора, ям на дорогах, неработающих светофорах и прочем неблагоустройстве.

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