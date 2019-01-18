2019-01-18T12:40:39+03:00
Происшествия

Мастер по установке двери похитил деньги у пенсионера из Новочеркасска

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Архив "КП"
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В Новочеркасске задержали 34-летнего местного жителя, которого считают причастным к краже. Согласно официальной версии, он пришел в дом пенсионера, чтобы установить дверь на балконе, а когда хозяин вышел из комнаты, не смог устоять перед искушением - обчистил шкаф, где лежали деньги.

Обнаружив пропажу, пенсионер обратился за помощью в полицию, рассказав, что незадолго до этого в квартиру приходил мастер по установке двери. Мужчину вычислили и задержали.

- Злоумышленник похитил 60 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Деньги подозреваемый (кстати, ранее судимый) потратил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи, на время расследования уголовного дела его взяли под стражу.

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