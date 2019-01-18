В Неклиновском районе при пожаре в частном доме пострадали три девочки

СЕГОДНЯ 13:16 2019-01-18T13:19:55+03:00

Дознаватели подозревают, что в доме замкнуло электропроводку

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В Неклиновском районе инспекторы пожарнадзора выясняют обстоятельства пожара, который случился 17 января в хуторе Новолакедемоновка.

- В 05:47 поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Октябрьская, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - На место выехали пять пожарных, которые задействовали две единицы техники. Благодаря оперативным действиям удалось спасти людей.

В больницу доставили трех девочек (2001, 2009 и 2018 годов рождения). По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки, после чего началось горение домашних вещей (площадь пожара составила 10 квадратных метров).

Напомним, в тот же день в Миллеровском районе из-за неосторожного обращения с огнем загорелся частный дом, погиб 77-летний пенсионер.