На мосту по улице Малиновского в Ростове-на-Дону введут новое ограничение

СЕГОДНЯ 14:09 2019-01-18T14:09:41+03:00

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Департамент автодорог Ростова-на-Дону сообщил о новом ограничении, которое вводится на мосту по улице Малиновского. Для увеличения безопасности дорожного движения и пропускной способности данного путепровода с 7 февраля на нем устанавливается минимальная дистанция для грузовиков в 75 метров. Ограничение массы транспортных средств в 20 тонн остается актуальным.

Напомним, данный мост через железную дорогу давно является городской проблемой Ростова. Во-первых, он образует "узкое горлышко" на достаточно широкой и загруженной улице, во-вторых, данный транспортный объект практически рассыпается. Ранее городские власти сообщали о планах по его масштабной реконструкции. Она якобы будет проводиться по аналогии с Ворошиловским мостом, где сначала построили новый путепровод, перевели туда все движение, после чего разобрали и обновили старый участок. Цена проекта — 2,7 миллиарда рублей.