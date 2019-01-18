2019-01-18T16:01:03+03:00
Общество

В Ростовской области таможенники нашли в «Мерседесе» тайник с кофе

В общей сложности, в его машине оказалось больше 46 килограммов бодрящего напитка
Ольга ГОПАЛО
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В общей сложности, в машине оказалось больше 46 килограммов бодрящего напитка. Фото: ЮТУВ общей сложности, в машине оказалось больше 46 килограммов бодрящего напитка. Фото: ЮТУ
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В Ростовской области внимание таможенников привлек автомобиль, за рулем которого был 34-летний гражданин незалежной. Машина марки «Мерседес» направлялась из России в Украину. Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Весело-Вознесенка». Так, вовремя таможенного досмотра специалисты обнаружили нехарактерные затемнения в месте, где находилась запаска.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, в запасном колесе, прикрепленном под днищем автомобиля, в боковой панели салона с левой стороны, расположенной между водительским и задним сиденьем, а также в нише между кузовом автомобиля и листом защиты двигателя и бензобака были найдены упаковки с кофе. В общей сложности - 213 банок. Их общий вес составил 46,2 килограмма. Кроме того, еще 79 упаковок растворимого кофе общим весом более 13 килограммов таможенники обнаружили в салоне авто среди личных вещей.

Мужчина рассказал, что товар купил в Таганроге. Упаковки с бодрящим напитком он спрятал, чтобы не платить таможенные пошлины. Теперь ему грозит конфискация товара и штраф на кругленькую сумму.

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