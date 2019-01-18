2019-01-18T16:44:55+03:00
Общество

«Красивый вид сзади»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в облегающих лосинах рассказала, как прийти в форму после праздников

Поклонники оценили внешний вид красавицы
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники оценили внешний вид красавицы. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Поклонники оценили внешний вид красавицы. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова - обладательница шикарной фигуры, за которой она тщательно следит. Подтверждение этому ее фото, которые она регулярно публикует на странице своего Инстаграм. Вот и на этот раз Татьяна дала несколько советов подписчикам, как прийти в себя после затяжных зимних каникул. А именно - предложила попробовать разгрузочные дни, в которые важно придерживаться определенной схемы питания - принимать пищу каждые два часа.

Так, завтрак примерно в 09:00. В это время предлагается съесть 200 граммов любой каши на воде или обезжиренного творога, или зеленый салат и вареные яйца. В 11:00 - перекус, во время которого можно апельсин, яблоко или любой другой фрукт, а также семь-восемь миндальных орехов.

- В обед лучше всего порция супа на овощном бульоне, или овощной зеленый салат с льняным маслом, порция рыбы, мяса или птицы без посыпок и панировок. Можно съесть даже котлетки, но приготовленные на пару, - советует Котова. - Дневной перекус: немного сухофруктов, или батончик мюсли, или три хлебца, или орехи. А вот ужин - он должен быть не позднее 20:00, порция рыбы, мяса, птицы, яичных белков, креветок или немного творога.

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Праздники подошли к концу и настало время для разгрузочных дней.
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При этом важно пить два литра чистой воды в день, если не имеется отеков и медицинских противопоказаний. А все блюда поменьше солить. В день пить не более одной чашки черного кофе. А на вечер вместо чая лучше сделать отвар из шиповника.

Поклонники оценили не только советы красавицы, но и ее фото комментарием «Красивый вид сзади», поставив больше двадцати тысяч лайков.

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