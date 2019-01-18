2019-01-18T17:21:04+03:00
Общество

У федеральной трассы «Дон» обнаружили минное поле и расходный склад боеприпасов

Всего было уничтожено 300 снарядов
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: "КП" Архив
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У федеральной трассы «Дон», при подготовке территории для строительства обхода Аксая, дорожники наткнулись на большое количество снарядов. В частности, при очистке местности было обнаружено около 300 единиц неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны и более 21 кг тротила. В районе развязки на Новочеркасск - противотанковое минное поле и полевой расходный склад боеприпасов.

У Большого Лога (Аксайский район), на пересечении с железнодорожными путями, где также пройдет новая трасса, саперы уничтожили авиабомбы и более 100 снарядов различных калибров.

Напомним, в 1941 и 1943 годах в этом районе шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. По воспоминаниям местных жителей, в 1943 году здесь в ходе авианалета был разбит воинский эшелон.

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