В Крещенскую ночь в Ростовской области дежурили более двух тысяч спасателей

СЕГОДНЯ 09:17 2019-01-19T09:40:05+03:00

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В Ростовской области было организовано 140 места для купания на Крещение, из которых девять - в Ростове-на-Дону. Там организовали дежурство медиков и спасателей. Последних - более двух тысяч человек. Об этом сообщили в правительстве региона.

Там же подсчитали, что только в прошлом году в ночь с 18 на 19 января в этом обряде приняли участие более 100 тысяч дончан. Основные купания - с 23:00 18 января по 03:00 следующего дня.

Сообщается, что в нынешнем году спасатели проверили дно каждого водоема. Купальни оборудованы удобными подходами и сходнями. Есть освещение, пункты обогрева и переодевания.

Купающихся просят не оставлять без присмотра детей, одеваться по погоде и не греться спиртным. Запрещается прыгать или нырять в прорубь.

- Лицам, страдающим сердечным заболеваниями, перепадами давления, рекомендуется воздержаться от проведения водных процедур, - советуют медики. - Время пребывания в воде – не более одной минуты. А перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку. После - немедленно одеться в сухую теплую одежду, пройти в отапливаемое помещение или машину, выпить горячий чай.

Службы в храмах будут идти весь день 19 января.

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