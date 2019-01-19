СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-19T12:12:36+03:00

Спортсмен стал народным кумиром во время Чемпионата мира по футболу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На это у него ушло несколько часов

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Ростовчанин слепил из снега скульптуру вратаря Игоря Акинфеева. Спортсмен стал народным кумиром во время Чемпионата мира по футболу, который проходил в нашей стране летом 2018 года.

Известно, что снежная скульптура появилась в одном из новых микрорайонов донской столицы. Она простоит на спортивном стадионе до тех пор, пока не растает. Очевидцы говорят, что на то, чтобы слепить из снега кумира миллионов, у автора ушло несколько часов.

Ростовчанин слепил из снега скульптуру вратаря Игоря Акинфеева. Фото: serega berbenitskii @seregabratka 17.

К слову, ростовчанин Сергей Бербеницкий не первый раз радует своими работами ростовчан. Многие из его скульптур называют настоящим проведением искусства. Единственное, о чем жалеют жители, то что радуют эти шедевры глаз недолго, поэтому их стараются скорее сфотографировать.

Сам автор расказал "КП-Ростов", что он - самоучка. Это уже его пятая скульптура в этом году. Все они появились в Левенцовке. На вопрос: "Почему он решил увековечить именно Игоря Акинфеева?", Сергей ответил: "Просто красивый момент".

Напомним, Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России. Вратарь столичного ЦСКА заявил, что хочет дать дорогу молодым.