2019-01-19T12:12:36+03:00
Общество

Ростовчанин слепил из снега скульптуру вратаря Игоря Акинфеева

На это у него ушло несколько часов
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Спортсмен стал народным кумиром во время Чемпионата мира по футболу.Спортсмен стал народным кумиром во время Чемпионата мира по футболу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ростовчанин слепил из снега скульптуру вратаря Игоря Акинфеева. Спортсмен стал народным кумиром во время Чемпионата мира по футболу, который проходил в нашей стране летом 2018 года.

Известно, что снежная скульптура появилась в одном из новых микрорайонов донской столицы. Она простоит на спортивном стадионе до тех пор, пока не растает. Очевидцы говорят, что на то, чтобы слепить из снега кумира миллионов, у автора ушло несколько часов.

Ростовчанин слепил из снега скульптуру вратаря Игоря Акинфеева. Фото: serega berbenitskii @seregabratka 17.

Ростовчанин слепил из снега скульптуру вратаря Игоря Акинфеева. Фото: serega berbenitskii @seregabratka 17.

К слову, ростовчанин Сергей Бербеницкий не первый раз радует своими работами ростовчан. Многие из его скульптур называют настоящим проведением искусства. Единственное, о чем жалеют жители, то что радуют эти шедевры глаз недолго, поэтому их стараются скорее сфотографировать.

Сам автор расказал "КП-Ростов", что он - самоучка. Это уже его пятая скульптура в этом году. Все они появились в Левенцовке. На вопрос: "Почему он решил увековечить именно Игоря Акинфеева?", Сергей ответил: "Просто красивый момент".

Напомним, Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России. Вратарь столичного ЦСКА заявил, что хочет дать дорогу молодым.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В городе Аксае новый глава администрации
В Ростове-на-Дону неизвестная украла телефон из детской коляски
«Приезжайте рожать в Магадан»: Поклонники беременной Виктории Лопыревой советует врачей и роддома
«Собаку сбила машина»: Хозяин, выбросивший животное из окна шестого этажа, рассказал свою версию событий
В Ростове-на-Дону злоумышленники несколько дней выносили фрезерный станок по частям
В Крещенскую ночь в Ростовской области дежурили более двух тысяч спасателей
У федеральной трассы «Дон» обнаружили минное поле и расходный склад боеприпасов
«Красивый вид сзади»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в облегающих лосинах рассказала, как прийти в форму после праздников
В Ростовской области таможенники нашли в «Мерседесе» тайник с кофе
На мосту по улице Малиновского в Ростове-на-Дону введут новое ограничение