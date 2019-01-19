В Ростове-на-Дону злоумышленники несколько дней выносили фрезерный станок по частям

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-19T12:10:12+03:00

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В полицию города Ростова-на-Дону обратился мужчина, который рассказал, что стал жертвой преступления. Он возглавляет одно из городских предприятий, где не досчитались фрезерного станка. Общая стоимость похищенного имущества составила более 150 тысяч рублей. Под подозрение попали двое сотрудников.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, раньше они работали на предприятии, поэтому знали - как можно проникнуть в цех. По данным оперативников, мужчины разобрали фрезерный станок на мелкие детали и несколько дней подряд выносили его. Затем сдали дорогостоящие детали на металлолом.

Стражам порядка удалось задержать мужчин, возраст которых 28 и 30 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, а их признают виновными, не исключено, что ближайшие несколько лет они могут провести за решеткой.