В Ростове-на-Дону неизвестная украла телефон из детской коляски

СЕГОДНЯ 14:53 2019-01-19T14:53:27+03:00

Перед этим она долго выглядывала жертву в магазине

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В городе Ростове-на-Дону полицейским удалось задержать женщину, которая украла мобильный телефон. Как рассказали в донском главке, инцидент произошел в Пролетарском районе донской столицы. Там жертвой преступления стала молодая мамочка. Женщина рассказала стражам порядка, что кто-то стащил у нее мобильник. Стоимость пропажи хозяйка имущества оценила в 15 тысяч рублей.

Подозреваемую удалось задержать по горячим следам. Оказалось, что 38-летняя злоумышленница долго высматривал свою жертву в магазине.

- Увидев, что женщина с ребенком положила телефон в детскую коляску и занялась покупками, та вытащила гаджет и скрылась, - сообщили в ведомстве.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет она проведет в местах не столь отдаленных. Также дамочку проверяют на предмет совершения похожих преступлений.