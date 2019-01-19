2019-01-19T15:26:54+03:00
Общество

В городе Аксае новый глава администрации

Им стал Александр Агрызков
Ольга ГОПАЛО
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Известно, что на госслужбе Александр Михайлович человек не новый. Фото: администрация Аксая.Известно, что на госслужбе Александр Михайлович человек не новый. Фото: администрация Аксая.
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В администрации города Аксая Ростовской области новый глава. Об этом сообщается на офицальном сайте мэрии. Известно, что за эту должность боролись в общей сложности шесть кандидатов. Им предстояло пройти конкурсные испытания. Последние состояли из профессионального тестирования и собеседования. Каждый конкурсант представил комиссии свои концепции развития города на ближайшие годы.

В итоге больше всего баллов набрали два кандидата. Их представили городским депутатам. Выбор нового главы определился путем голосования. Все депутаты единогласно отдали свои голоса за Александра Агрызкова. По контракту он должен отработать на этой должности до сентября 2021 года.

Известно, что на госслужбе Александр Михайлович человек не новый. В свое время он работал заместителем главы администрации Аксайского района по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

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