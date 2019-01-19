Двое в больнице: В Ростове-на-Дону «четырнадцатая» влетела под грузовик

СЕГОДНЯ 15:47 2019-01-19T16:18:13+03:00

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В субботу, 19 января, в городе Ростове-на-Дону произошло дорожное происшествие. Фото с места ЧП появились в социальных сетях. На снимках видно, что легковушка практически подлетела под фуру, из-за чего сильно покорежена.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Ростовской области, авария случилась на улице Штахановско, что в Первомайском районе города. Вызов поступил около 11:30.

По предварительным данным, водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и врезался в припаркованный у обочины грузовик. В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки. Мужчинам около 30 лет. Их на автомобилях скорой помощи отвезли в ближайшую больницу. Медики говорят, что они родились в рубашке. По предварительным данным, у обоих только закрытые черепно-мозговые травмы.

По факту аварии проводится проверка, после которой будут известны все обстоятельства случившегося. Под постом с фото и видео, сделанными на месте этой аварии, уже несколько сотен лайков и комментариев.