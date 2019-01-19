2019-01-19T16:44:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону больницу реконструируют за 75,5 миллиона рублей

Информация появилась на сайте госзакупок
Ольга ГОПАЛО
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Сумма, которую планируется потратить - 75, 5 миллиона рублей.Сумма, которую планируется потратить - 75, 5 миллиона рублей.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Ростове-на-Дону Детскую областную больницу ждет масштабная реконструкция. Такой вывод можно сделать на основе заявки, которая появилась на сайте госзакупок. Ее опубликовали сотрудники регионального министерства строительства, архитектуры и территориального развития Дона, которые ищут подрядчика на проведение работ. Сумма, которую планируется потратить - более 75,5 миллиона рублей. Деньги - из областного бюджета.

На них собираются построить Областной детский хирургический центр инновационных технологий на 280 коек. Кроме того, будет модернизировано и имеющееся здание.

Заявки от желающих на участие принимаются до 11 февраля 2019 года.

Напомним, в настоящее время в структуру Областной детской клинической больницы входят стационар на 570 коек, из которых 130 - дневного пребывания. Здесь оказывают высококвалифицированную, высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе по педиатрии и детской хирургии.

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