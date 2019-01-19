СЕГОДНЯ 18:07 2019-01-19T18:07:28+03:00

Девушка из Ростовской области несколько лет пытается сделать сольную карьеру певицы. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.

И рассказала, почему женщину меняет не возраст

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«Мисс Россия» Татьяна Котова похвасталась роскошным букетом. Фото с охапкой цветов она опубликовала в своем Инстаграм.

- Мы девушки всегда переживаем, чтобы возраст не потревожил нашу красоту, - подписала она фотокарточку. - А ведь секрет в том, что не возраст меняет женщину, а мужчина, который рядом с ней.

По мнению Татьяны, настоящий мужчина сделает все, чтобы его девушка рядом расцветала и становилась только красивее.

- Пусть с нами всегда будут только такие мужчины, которые знают как нас порадовать, - заключила она, пожелав всем хороших выходных.

kottova Мы девушки всегда переживаем, чтобы возраст не потревожил нашу красоту.

Поклонники оценили увиденное: « Вот это шикарный букет!» и «Какая красотка, и букет роскошный».

Многие согласились с красавицей: «Какие правильные слова, с правильным мужчиной женщина всегда будет цвести» и «Полностью согласна! Женщину делает мужчина».

Был еще такой комментарий: «Прекрасный пост, который может стать тостом!». Теперь подписчики ждут скорой свадьбы поющей блондинки.