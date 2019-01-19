2019-01-19T18:27:59+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону воришка под видом родителя украл из детского сада деньги и мобильник

По горячим следам злоумышленника удалось задержать
Ольга ГОПАЛО
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Деньги воришка успел потратить.Деньги воришка успел потратить.Фото: Кристина КРАСЮК, kerch.fm
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В полицию города Ростова-на-Дону поступило сообщение о том, что в детском саду произошла кража. Инцидент произошел в Первомайском районе донской столицы. Полицейским сообщили - пропал рюкзак, в котором находились деньги и мобильный телефон.

Как рассказали в донском главке, по горячим следам им удалось задержать предполагаемого вора. Им оказался 34-летний мужчина, который уже имеет судимость за плечами.

Полицейские выяснили, что он пробрался в дошкольное учреждение под видом родителя. И, когда шел по коридору, увидел открытый кабинет. Лже-папаша заглянул туда и увидел рюкзак. Позже выяснилось, что в нем были деньги и мобильник.

В итоге, гаджет подозреваемый успел продать, а наличность потратить. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

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