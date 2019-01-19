В Ростове-на-Дону собутыльники отобрали у товарища часы и телефон

СЕГОДНЯ 18:39 2019-01-19T18:39:30+03:00

Но перед этим они его побили

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В Ростове-на-Дону мужчина стал жертвой своих знакомых. Об этом он сообщил в полицию города, где написал заявление на собутыльников. Он рассказал, что они с товарищами вместе выпивали.

Как пояснили в донском главке, во время застолья между потерпевшим и подозреваемыми возник конфликт. И, как результат, последние его поколотили, а затем забрали мобильный телефон, фонарик, а также наручные часы.

В итоге, когда собутыльники ушли, пострадавший набрал номер телефона "02" и вызвал стражей порядка.

По горячим следам людям в форме удалось задержать предполагаемых преступников. Ими оказались мужчины, возраст которых 29 и 50 лет. В отношении них уже возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Если дело дойдет до суда, а их признают виновными, ближайшие несколько лет они проведут за решеткой. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.