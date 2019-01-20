2019-01-20T09:48:39+03:00
Спорт

«Ростов-Дон» с крупным счетом выиграл у ГК «Ставрополье»

А уже 26 января матч с «Мецем» во Франции
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: ГК "Ростов"Фото: ГК "Ростов"
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В субботу, 19 января, гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье» в матче чемпионата России. Несмотря на то, что счет открыли гости, донским красавицам удалось добиться серьезного перевеса. Состав на площадке постоянно менялся, что не позволяло выявить лучшего бомбардира.

- По 2-3 мяча забили все гандболистки нашей команды, кроме Смирновой, Петровой и Сливинской, - сообщает пресс-служба клуба. - Встреча завершилась со счетом 44:23. «Ростов-Дон» одержал очередную победу!

Стоит отметить, что предыдущая встреча «Ростов-Дон» и «Ставрополье» состоялась 3 апреля прошлого года во втором четвертьфинальном матче Суперлиги, тогда ростовчанки также были сильнее - 38:27.

Напомним, уже 26 января спортсменки играют с «Мецем» во Франции. Это будет первый матч «Ростов-Дона» в основном раунде Лиги чемпионов. А уже 2 февраля предстоит принять в родных стенах «Будучность».

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