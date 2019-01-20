В Ростовской области в Крещенских купаниях участвовали 130 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:50 2019-01-20T12:54:22+03:00

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В Крещенских купаниях в Ростовской области приняли участие 130 тысяч человек. Как сообщили в региональной службе спасения, в общей сложности было открыто 140 купален, возле каждой дежурили сотрудники экстренных служб, в том числе медики.

- Всего же к обеспечению безопасности купаний была привлечена группировка (ГИМС, спасатели, казаки, добровольцы и т.д.) общей численностью порядка 2 тысяч человек, которые задействовали около 450 единиц различной техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, перед праздником спасатели проверили дно каждого водоема. Купальни были оборудованы удобными подходами и сходнями, рядом установили пункты обогрева и переодевания.