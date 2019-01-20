В Ростове-на-Дону задержали грабителя, который напал на прохожего

СЕГОДНЯ 13:20 2019-01-20T13:20:50+03:00

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В Ростове-на-Дону задержан 35-летний мужчина, которого считают причастным к нападению на человека. Согласно официальной версии правоохранительных органов, именно он отобрал телефон у прохожего.

- В отдел полиции Ворошиловского района обратился мужчина с заявлением о грабеже, по его словам, на улице его ударил незнакомец, после чего отобрал дорогостоящий телефон, - рассказали подробности стражи порядка. - Потерпевший описал приметы нападавшего, благодаря чему вскоре удалось задержать подозреваемого, а телефон изъять.

Известно, что мужчина ранее судимый за кражу. В отношении него уже возбуждено уголовное дело.