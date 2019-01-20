В Ростове-на-Дону начались испытания нового электробуса

СЕГОДНЯ 14:09 2019-01-20T14:09:03+03:00

Он прибыл в донскую столицу неделю назад

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В Ростове-на-Дону стартовали испытания нового электробуса, который прибыл неделю назад. Как сообщили в паблике «Ростов-Транспорт», не исключено, что эта модель будет приобретена городом.

Напомним, администрация Ростова неоднократно подчеркивала, что наземный электротранспорт станет приоритетным, так как он удобный и экологически чистый вид транспорта. Было заявлено, что Ростов готов приобрести 20 единиц электротранспорта - троллейбусы и электробусы.

В ноябре был протестирован образец троллейбуса с увеличенным автономным ходом, который благополучно проехал по маршруту через Ворошиловский мост.

Что касается электробуса, то он будет ходить неделю на разных маршрутах.

- Нам сказали, что электробус на автономном ходу смог проехать 21 километр - этого достаточно. Когда мы ехали на автономном ходу, мы могли свободно уступать дорогу другим троллейбусам или опережать их. Электробусу нестрашны автохамы, которые паркуются в неположенных местах и не дают троллейбусам проехать, - написал в паблике "Ростов-Транспорт" блогер Артемий Зайцев.