2019-01-20T16:40:00+03:00
Происшествия

В Аксайском районе мужчина, вызвав эвакуатор, похитил машину

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Аксайском районе под следствием оказался 20-летний местный житель, которого считают причастным к краже. Согласно официальной версии, именно он похитил старый автомобиль, стоявший у дачного участка.

- Как выяснили оперативники, злоумышленник воспользовался услугой эвакуатора, сообщив, что машина родственницы и ее нужно сдать на металлолом, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Хитрость не удалась. После того, как владелец обратился за помощью в полицию, стражам порядка удалось найти подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело, на время расследования которого с него взята подписка о невыезде. Молодому человеку, если его вина будет доказана в суде, грозит крупный штраф или даже лишение свободы (до пяти лет в колонии общего режима).

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