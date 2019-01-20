2019-01-20T20:03:39+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону благодаря камерам наблюдения раскрыли кражу

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Пролетарском районе Ростова-на-Дону задержали 21-летнюю девушку, которую считают причастной к краже. Раскрыть преступление удалось благодаря камерам наблюдения.

- В отдел полиции обратилась хозяйка квартиры с заявлением и сообщила, что у нее пропала сумка с деньгами (там находилось около 15 тысяч рублей), - рассказали подробности в правоохранительных органах.

Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, в жилище проникла девушка из соседней квартиры. Как оказалось, она приехала в гости к своему другу, а увидев незапертую дверь, не смогла устоять перед искушением. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Если вина ростовчанки будет доказана в суде, то ей грозит крупный штраф или даже лишение свободы (до пяти лет).

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