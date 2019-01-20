Соцсети: в Ростове-на-Дону автобус без водителя выехал на пешеходный переход

СЕГОДНЯ 18:40 2019-01-20T18:46:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях появились снимки аварии с участием общественного транспорта. Дорожное происшествие случилось, судя по всему, днем в воскресенье, 20 января, в центре города — на пересечении Соборного и Московской.

- Водитель вышел из автобуса по своим делам и в этот момент автобус покатился назад, - написал очевидец (орфография и пунктуация автора сохранены - автр). - Тот пытался его догнать и влезть в него, но не смог. В итоге автобус выкатился на пешеходную зону и раздолбал кадки для растений и лавку. Люди не пострадали.

Комментарии ростовчан не заставили себя ждать, большинство раскритиковали профессионализм водителя, который так беспечно забыл поставить машину на ручной тормоз. Официальных сообщений по поводу аварии не поступало.