Баста вошел в попечительский совет регбийного клуба ЦСКА

СЕГОДНЯ 19:12 2019-01-20T19:56:09+03:00

Об этом сообщил клуб на страницах в соцсетях

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Василий Вакуленко (он же — Баста) вошел в попечительский совет регбийного ЦСКА. Об этом говорится в официальной информации на странице клуба.

Чем будет заниматься музыкант, исполнитель, продюсер из Ростова-на-Дону не сообщается, но известно, что Василий поклонник спорта и клуба. Он как-то признался, что болеет за ЦСКА. По его словам, по мере возможности посещает матчи, причем анонимно, а в рядах фанатов у него много единомышленников, друзей и людей, с которыми «прошли сложные этапы в жизни».

Баста - Мама, мы ЦСКА!.24 марта регбисты ЦСКА сыграли с братским армейским клубом Партизан (Белград, Сербия), а уже пару часов спустя собрались в легендарном Sally O Briens Pub и вместе с @bastaakanoggano записали армейский вариант на песню Мама я партизан А как вы проводите 3й тайм? #мамаяпартизан #мамаяЦСКА #Баста #мыЦСКА Наш сайт: http://www.cska-rugby.ru/ Вконтакте: https://vk.com/cska_rugby Instagram: https://www.instagram.com/cska_rugby/ Facebook: https://www.facebook.com/cska.rugby Вконтакте ЖРК: https://vk.com/cska_wrc Instagram ЖРК: https://www.instagram.com/cska_wrc/ Facebook ЖРК: https://www.facebook.com/cskawrc/

Кстати, среди членов попечительского совета регбийного ЦСКА достаточно много медийных лиц, в частности, сценарист, продюсер, кинорежиссер Илья Куликов, Олимпийский чемпион Александр Легков, призер Олимпийских Игр, чемпион мира по пятиборью Эдуард Зеновка, глава Солнечногорского района Московской области Владимир Слепцов и многие другие.