Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на воров, которые похитили уже два аккумулятора

СЕГОДНЯ 19:43 2019-01-20T19:47:37+03:00

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Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась в социальных сетях на обнаглевших злоумышленников, которые вскрывают машины.

- Завелись воришки в районе Сельмаша, улица Ильича, - написала девушка (авторские орфография и пунктуация сохранены - автр). - Вот уже второй раз своровали аккумулятор из машины, ну что это такое! Соседи тоже жалуются, что воруют покрышки с машин и прочее. Пора что-то предпринять!

Как оказалось, это серьезная проблема спальных районов. В комментариях ей посоветовали поставить дорогую сигнализацию, либо оставлять машину под камерой наблюдения, а еще лучше - на платной парковке.

- После того, как у меня украли три аккумулятора, я теперь уношу домой, - написал один из участников дискуссии.

К слову, полицейские распространили официальное сообщение о задержании 54-летнего подозреваемого в совершении кражи. Согласно их версии, мужчина вскрыл как минимум один автомобиль и похитил из него две аккумуляторные батареи, которые он успел сдать на рынок. На данный момент его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.