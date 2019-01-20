2019-01-20T19:47:37+03:00
Происшествия

Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на воров, которые похитили уже два аккумулятора

Как оказалось, это серьезная проблема спальных районов
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Фото: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась в социальных сетях на обнаглевших злоумышленников, которые вскрывают машины.

- Завелись воришки в районе Сельмаша, улица Ильича, - написала девушка (авторские орфография и пунктуация сохранены - автр). - Вот уже второй раз своровали аккумулятор из машины, ну что это такое! Соседи тоже жалуются, что воруют покрышки с машин и прочее. Пора что-то предпринять!

Как оказалось, это серьезная проблема спальных районов. В комментариях ей посоветовали поставить дорогую сигнализацию, либо оставлять машину под камерой наблюдения, а еще лучше - на платной парковке.

- После того, как у меня украли три аккумулятора, я теперь уношу домой, - написал один из участников дискуссии.

К слову, полицейские распространили официальное сообщение о задержании 54-летнего подозреваемого в совершении кражи. Согласно их версии, мужчина вскрыл как минимум один автомобиль и похитил из него две аккумуляторные батареи, которые он успел сдать на рынок. На данный момент его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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