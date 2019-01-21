В Ростове-на-Дону 21 января 2019 синоптики обещают днем снег, а вечером дождь

СЕГОДНЯ 10:48 2019-01-21T10:48:34+03:00

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В понедельник, 21 января, погода приготовит горожанам сюрпризы. Такой вывод можно сделать, изучив их прогноз. Синоптики рассказали, что ждет роствочан в ближайшие часы.

В частности, утром в понедельник в донской столице было до плюс одного градуса и облачно. А уже днем воздух прогреется до плюс четырех, к тому же планируется дождь во второй половине дня. К вечеру похолодает до минус одного, а дождь сменится снегом.

К слову, самый теплый этот день был в 1948 году, тогда на столбиках уличных термометров была отметка в плюс 13 градусов. А вот спустя два года, на дворе стояла температура в минус 27 градусов. До таких температур сейчас, конечно, далеко. Но похолодание до минус восьми ждет жителей города в ближайшие дни.