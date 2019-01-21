2019-01-21T10:48:34+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону 21 января 2019 синоптики обещают днем снег, а вечером дождь

Выясняем, какая погода ждет ростовчан в понедельник, 21 января
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, какая погода ждет ростовчан в понедельник, 21 января.Выясняем, какая погода ждет ростовчан в понедельник, 21 января.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 21 января, погода приготовит горожанам сюрпризы. Такой вывод можно сделать, изучив их прогноз. Синоптики рассказали, что ждет роствочан в ближайшие часы.

В частности, утром в понедельник в донской столице было до плюс одного градуса и облачно. А уже днем воздух прогреется до плюс четырех, к тому же планируется дождь во второй половине дня. К вечеру похолодает до минус одного, а дождь сменится снегом.

К слову, самый теплый этот день был в 1948 году, тогда на столбиках уличных термометров была отметка в плюс 13 градусов. А вот спустя два года, на дворе стояла температура в минус 27 градусов. До таких температур сейчас, конечно, далеко. Но похолодание до минус восьми ждет жителей города в ближайшие дни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Василий, ты настоящий мужик!»: Поклонники оценили фото рээпера Басты с новорожденной дочкой
Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на воров, которые похитили уже два аккумулятора
Баста вошел в попечительский совет регбийного клуба ЦСКА
Соцсети: в Ростове-на-Дону автобус без водителя выехал на пешеходный переход
В Ростове-на-Дону благодаря камерам наблюдения раскрыли кражу
В Аксайском районе мужчина, вызвав эвакуатор, похитил машину
В Ростове-на-Дону начались испытания нового электробуса
В Ростове-на-Дону начали выдавать автономера с кодом 761
В Ростове-на-Дону задержали грабителя, который напал на прохожего
В Ростовской области в Крещенских купаниях участвовали 130 тысяч человек
«Ростов-Дон» с крупным счетом выиграл у ГК «Ставрополье»
В Ростове-на-Дону собутыльники отобрали у товарища часы и телефон
В Ростове-на-Дону воришка под видом родителя украл из детского сада деньги и мобильник
«Мисс Россия» Татьяна Котова похвасталась роскошным букетом
В Ростове-на-Дону больницу реконструируют за 75,5 миллиона рублей
Двое в больнице: В Ростове-на-Дону «четырнадцатая» влетела под грузовик
В городе Аксае новый глава администрации
В Ростове-на-Дону неизвестная украла телефон из детской коляски
«Приезжайте рожать в Магадан»: Поклонники беременной Виктории Лопыревой советует врачей и роддома
«Собаку сбила машина»: Хозяин, выбросивший животное из окна шестого этажа, рассказал свою версию событий
В Ростове-на-Дону злоумышленники несколько дней выносили фрезерный станок по частям
Ростовчанин слепил из снега скульптуру вратаря Игоря Акинфеева
В Крещенскую ночь в Ростовской области дежурили более двух тысяч спасателей
У федеральной трассы «Дон» обнаружили минное поле и расходный склад боеприпасов
«Красивый вид сзади»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в облегающих лосинах рассказала, как прийти в форму после праздников
В Ростовской области таможенники нашли в «Мерседесе» тайник с кофе
На мосту по улице Малиновского в Ростове-на-Дону введут новое ограничение