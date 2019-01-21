2019-01-21T12:10:19+03:00
Общество

«Василий, ты настоящий мужик!»: Поклонники оценили фото рээпера Басты с новорожденной дочкой

На странице музыканта сотни восторженных комментариев
Ольга ГОПАЛО
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На странице музыканта сотни восторженных комментариев. Фото: Инстаграм Басты.На странице музыканта сотни восторженных комментариев. Фото: Инстаграм Басты.
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В Инстаграм рэпера Басты - в миру Василия Вакуленко, сотни восторженных комментариев. Поводом для них стала фотография, которую музыкант опубликовал на своей странице. На ней Василий сфотографирован с новорожденным ребенком. Снимок он подписал "2009". Из чего некоторые сделали вывод, что артист принял участие в челлендж - где участники публиковали фото сейчас и десять лет назад.

bastaakanogganobastaakanoggano
2009
212846 отметок «Нравится»690 комментариевInstagram

Кто-то предположил, что у девочки в этот день день рождения и поспешил поздравить артиста с этим праздником:

- Очень трудно быть отцом дочери! С днем рождения дочери, брат! С днем рождения дочери...

Были и такие комментарии: «Василий, ты настоящий мужик!!!», «Вечная и безграничная» и «Какой же ты крутой всё-таки! Настоящий человек во всех проявлениях! Счастье тебе и твоей семье! Ждем твоего творчества с нетерпением».

Пост с фото набрал почти 210 тысяч лайков.

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