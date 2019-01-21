2019-01-21T15:09:17+03:00
Общество

В электричке «Ростов-Тихорецк» скончался пассажир

Следователи проводят проверку по факту случившегося
Ольга ГОПАЛО
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Спасти мужчину не удалось.Спасти мужчину не удалось.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне, 20 января, случилось ЧП в пригородном транспорте в Ростовской области. Как рассказали очевидцы, около 17:00 стало плохо пассажиру электрички «Ростов-Тихорецк». Спасти 70-летнего мужчину не удалось: он скончался.

Как рассказали в Южном следственном управлении на транспорте, был проведен осмотр места происшествия. При осмотре тела признаков насильственной смерти обнаружено не было.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет известно от чего скончался пожилой человек. Кроме тго, только после этого будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, в декаюре прошлого год в Ростове-на-Дону под колесами поезда погиб 53-летний мужчина. Это был уже второй несчастный случай с летальным исходом на железной дороге в южной столице за последние три дня.

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