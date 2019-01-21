Пострадавшим при взрыве дома Шахтах выплатят почти семь миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:21 2019-01-21T15:21:35+03:00

В правительстве региона озвучили сумму, которую направили на помощь пострадавшим и родственникам погибших во время взрыва дома газа в городе Шахты Ростовской области. Фото: Ольга ГОПАЛО

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В правительстве региона озвучили сумму, которую направили на помощь пострадавшим и родственникам погибших при взрыве дома газа в городе Шахты Ростовской области. Он случился рано утром 14 января. В результате, пять человек погибли. В больнице оказались отец и дочь, которые жили на самом верхнем этаже многоэтажки.

Известно, что речь идет о сумме в 6,5 миллиона рублей. Деньги по решению губернатора выделены из областного бюджета, еще полмиллиона предусмотрены из городского. В частности, по миллиону за каждого погибшего получат родственнники, еще шестьсот тысяч рублей будут выплачены пострадавшим.

- В настоящее время идет подготовка документов на выплаты за утрату имущества, - добавили в правительстве. - По итогам работы комиссии будет определен размер финансовой помощи – пятьдесят или сто тысяч рублей. Специальная комиссия уже завершила обследование домов. Еще по десять тысяч рублей получили жители, обратившиеся за помощью. таковых оказалось 79 человек.

Кроме того, неравнодушные росияне собрали 1,5 миллиона рублей пострадавшим. Деньги будут распрделять нуждающимся в гороадмиистрации.