В Ростове-на-Дону горячая линия по работе транспорта будет работать круглосуточно

СЕГОДНЯ 16:18 2019-01-21T16:18:51+03:00

По телефон горячей линии можно будет пожаловаться на работу транспорта. Фото: ГОПАЛО Ольга.

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В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по работе общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии города. Примечательно то, что она будет работать круглосуточно. А значит, дозвониться может любой желающий.

Как пояснили в горадминистрации такая мера предпринята «для усиления контроля работы городского пассажирского транспорта». Позвонив по номеру, указанному ниже, можно будет узнать об актуальном движении транспорта, изменении в работе маршрутов и временных ограничениях на участках. А также пожаловаться.

- Нужно будет сообщить сотруднику колл-центра номер маршрута, время ожидания и название остановки, - добавили чиновники. - А при неудовлетворительном поведении водителя на городских маршрутах или состоянии самого автобса необходимо назвать сотруднику колл-центра: номер маршрута, дату и время нахождения в городском пассажирском транспорте, бортовой номер транспортного средства.

Обещают, что соответствующие меры обязательно будут приняты. За нарушение могут оштрафовать рублем или вовсе расторгнуть договор с перевозчиком.

АЛЛО!

Номер «горячей линии» 8-800-222-76-76.