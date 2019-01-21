В Ростове-на-Дону горячая линия по работе транспорта будет работать круглосуточно
В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по работе общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии города. Примечательно то, что она будет работать круглосуточно. А значит, дозвониться может любой желающий.
Как пояснили в горадминистрации такая мера предпринята «для усиления контроля работы городского пассажирского транспорта». Позвонив по номеру, указанному ниже, можно будет узнать об актуальном движении транспорта, изменении в работе маршрутов и временных ограничениях на участках. А также пожаловаться.
- Нужно будет сообщить сотруднику колл-центра номер маршрута, время ожидания и название остановки, - добавили чиновники. - А при неудовлетворительном поведении водителя на городских маршрутах или состоянии самого автобса необходимо назвать сотруднику колл-центра: номер маршрута, дату и время нахождения в городском пассажирском транспорте, бортовой номер транспортного средства.
Обещают, что соответствующие меры обязательно будут приняты. За нарушение могут оштрафовать рублем или вовсе расторгнуть договор с перевозчиком.
АЛЛО!
Номер «горячей линии» 8-800-222-76-76.