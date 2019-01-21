В Ростовской области задержали 1,5 миллиона рублей контрабанды

СЕГОДНЯ 16:30 2019-01-21T16:30:14+03:00

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В Ростовской области внимание таможенников на российско-украинской границе привлек большегруз, за рулем которого был 43-летний гражданин незалежной. Он направлялся в Санкт-Петербург.

Мужчина умолчал, что в машине могло находится что-то из того, что подлежит декларированию. Но при детальном осмотре машины, таможенники обнаружили контрабандные деньги. Они находились в черном пакете в задней части кабины автомобиля под спальным местом водителя. В общей сложности там оказались 1,5 миллиона рублей. Все купюры - по пятьсот и тысяче. Водитель рассказал таможенникам, что изъятые деньги - долг за ремонт его автомобиля, поврежденного в ДТП ранее. В отношении него уже возбуждено административное дело.

- Предметом административного правонарушения стала не вся сумма незадекларированных денежных средств, а только та, которая превысила эквивалент в десять тысяч долларов США, - рассказал начальник таможенного поста МАПП Матвеев Курган Сергей Трифонов. - Остальные 668,5 тыс. российских рублей по окончании таможенного досмотра были возвращены гражданину Украины.

Не исключено, что мужчине придется заплатить штраф на кругленькую сумму.