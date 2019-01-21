2019-01-21T16:53:02+03:00
Общество

В Ростовской области судебные приставы сняли 4-летнего ребенка с поезда и вернули его матери

Девочку пыталась незаконно увезти бабушка
Ольга ГОПАЛО
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Мать на следующий день забрала своего ребенка. Фото: УФССП по РО.Мать на следующий день забрала своего ребенка. Фото: УФССП по РО.
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Судебные приставы из Ростовской области помогли свершиться правосудию. От своих рязанский коллег к ним поступило сообщение, что в следовавшем в Нальчик поезде незаконно находится четырехлетний ребенок. По решению суда девочка должна жить с матерью, но свекровь пытается увезти ребенка подальше от родительницы.

В итоге, поезд должен был проходить через Ростовскую область. На донской станции «Миллерово» - где остановка составляет примерно 18 минут, люди в погонах и органы опеки зашли в купе к пожилой женщине. Та ни в какую не хотела отдавать внучку. При этом кричала, что очень любит девочку и ни за что с ней не разлучиться. Пожилой женщине объяснили, что ей грозит за неисполнение решения суда.

В итоге, малышка была передана чиновникам из органов опеки, а мать на следующий день забрала своего ребенка и ехала с дочкой обратно в Рязань.

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