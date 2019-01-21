Возобновлено прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Астраханью

СЕГОДНЯ 17:25 2019-01-21T17:25:41+03:00

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Как сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в компании «Аэропорты регионов», управляющей «Платовом», с 21 января возобновляется прямое авиасообщение между столицей Южного федерального округа и Астраханью.

- Рейсы выполняются на самолетах ATR-72, - уточнили в «Платове». - Перелеты по маршруту Астрахань - Ростов-на-Дону - Астрахань будут проходить по понедельникам и четвергам. Из Астрахани самолет вылетает в 13.15 (местное время отличается от московского и, соответственно, ростовского на час) и прибывает в аэропорт «Платов» в 14.15. Вылет из Ростова - в 15.15, а прибытие в Астрахань – соответственно, в 18.05.

Добавим, что стоимость билетов начинается от 2585 рублей.