2019-01-21T17:25:41+03:00
Общество

Возобновлено прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Астраханью

Билет в один конец стоит от 2,6 тысячи рублей
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Перелеты будут проходить на лайнерах ATR-72. Фото: предоставлено "Аэропортами регионов".Перелеты будут проходить на лайнерах ATR-72. Фото: предоставлено "Аэропортами регионов".
Изменить размер текста:

Как сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в компании «Аэропорты регионов», управляющей «Платовом», с 21 января возобновляется прямое авиасообщение между столицей Южного федерального округа и Астраханью.

- Рейсы выполняются на самолетах ATR-72, - уточнили в «Платове». - Перелеты по маршруту Астрахань - Ростов-на-Дону - Астрахань будут проходить по понедельникам и четвергам. Из Астрахани самолет вылетает в 13.15 (местное время отличается от московского и, соответственно, ростовского на час) и прибывает в аэропорт «Платов» в 14.15. Вылет из Ростова - в 15.15, а прибытие в Астрахань – соответственно, в 18.05.

Добавим, что стоимость билетов начинается от 2585 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области судебные приставы сняли 4-летнего ребенка с поезда и вернули его матери
В Ростовской области задержали 1,5 миллиона рублей контрабанды
В Ростове-на-Дону горячая линия по работе транспорта будет работать круглосуточно
Таганрогские чиновники объяснили размер пособия в 47,5 рубля
Пострадавшим при взрыве дома Шахтах выплатят почти семь миллионов рублей
В электричке «Ростов-Тихорецк» скончался пассажир
«Василий, ты настоящий мужик!»: Поклонники оценили фото рэпера Басты с новорожденной дочкой
В Ростове-на-Дону 21 января 2019 синоптики обещают днем снег, а вечером дождь
Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на воров, которые похитили уже два аккумулятора
Баста вошел в попечительский совет регбийного клуба ЦСКА
Соцсети: в Ростове-на-Дону автобус без водителя выехал на пешеходный переход
В Ростове-на-Дону благодаря камерам наблюдения раскрыли кражу
В Аксайском районе мужчина, вызвав эвакуатор, похитил машину
В Ростове-на-Дону начались испытания нового электробуса