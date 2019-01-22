Трон опустел: Баста примерил бороду и "ушел" из рэпа

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-22T10:14:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Рэпер Баста спровоцировал большой хайп в социальной сети, опубликовав коллаж на свою фотографию. В фоторедакторе известный ростовчанин подрисовал себе бороду и очки, став похожим на легендарного рокера Егора Летова.

- Наконец-то ушел из рэпа, - подписал снимок Василий.

Следом появилось море комментариев. Одни поклонники предположили, что Баста ушел в церковь, так как ранее он уже надевал рясу и участвовал в православной службе, другие поняли шутку и стали писать, что Вася уходит в рок или в бардовскую песню.

bastaakanoggano наконец то ушёл из рэпа

- Пацаны, борьба за трон намечается, - написал соведущий Басты, известный блогер Kyivstoner, намекая на то, что место короля русского рэпа стало вакантным.

Одни подписчики ответили блогеру, что он сам может побороться за это место, другие отметили, что трон давно у Гуфа.