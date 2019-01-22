2019-01-22T10:14:58+03:00
Звезды

Трон опустел: Баста примерил бороду и "ушел" из рэпа

Поклонники предположили, что Василий Вакуленко готовиться стать священником
Илья БОГОМОЛОВ
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Баста написал, что уходит из рэпа.Баста написал, что уходит из рэпа.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Рэпер Баста спровоцировал большой хайп в социальной сети, опубликовав коллаж на свою фотографию. В фоторедакторе известный ростовчанин подрисовал себе бороду и очки, став похожим на легендарного рокера Егора Летова.

- Наконец-то ушел из рэпа, - подписал снимок Василий.

Следом появилось море комментариев. Одни поклонники предположили, что Баста ушел в церковь, так как ранее он уже надевал рясу и участвовал в православной службе, другие поняли шутку и стали писать, что Вася уходит в рок или в бардовскую песню.

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наконец то ушёл из рэпа
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- Пацаны, борьба за трон намечается, - написал соведущий Басты, известный блогер Kyivstoner, намекая на то, что место короля русского рэпа стало вакантным.

Одни подписчики ответили блогеру, что он сам может побороться за это место, другие отметили, что трон давно у Гуфа.

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