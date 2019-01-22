В Ростовской области в сгоревшем бесхозном здании погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 10:12 2019-01-22T10:12:58+03:00

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21 января в Кашарском районе Ростовской области в пожаре погиб человек. ЧП произошло в 7:30 в хуторе Новочигириновский на улице Вишневой. Горела одноэтажная бесхозная постройка на площади в 8 квадратных метров. Спасатели потушили огонь за десять минут.

После ликвидации пожара на месте происшествия было найдено тело 62-летнего погибшего, сообщили в региональном управлении МЧС. Причина трагедии - неосторожное обращение с огнем.

Также за прошедшие сутки сгорели бесхозные здания в городе Шахты (улица Рабочая) и в хуторе Персиановском (улица Майская), но в этих ЧП никто не пострадал.

Спасатели напоминают жителям донского региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. От этого зависит жизнь, здоровье и сохранность имущества граждан.