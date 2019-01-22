СЕГОДНЯ 10:30 2019-01-22T10:30:50+03:00

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Надбавка к пенсии по достижению 80 лет Ростов-на-Дону: размер и как начисляется. Об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда по Ростовской области.

- Фиксированная выплата устанавливается каждому пенсионеру в составе страховой пенсии, - пояснили там. - Эта сумма гарантирована государством. Она зависит от вида страховой пенсии и назначается в твердом размере. При этом размер ее ежегодно увеличивается.

В частности, размер надбавки с этого года составил 5 334 рубля 19 копеек. Он стал больше на 352 рубля по сравнению с прошлым годом.

Так вот, фиксированная выплата в составе страховой пении по старости, но уже в двойном размере, назначается по достижении пенсионером 80 лет. То есть 10 668 рубля.

В региональном Пенсионном фонде добавили, что перерасчет производится без подачи заявления, автоматически. Кроме того, там добавили, что речь идет только о получателях страховых пенсий по старости. А вот повышение суммы не коснется тех, то получает пенсию по потере кормильца или страховых пенсий. Также не коснется оно и инвалидов первой грппы, так как у них уже назначен двойной размер независимо от возраста.