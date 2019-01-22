В Таганрогском заливе пограничники задержали браконьеров, ловивших сетями краснокнижную рыбу

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-22T12:30:55+03:00

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Первыми тревогу подняли жители села Беглица (Неклиновский район), которые сообщили в правоохранительные органы, что недалеко от береговой линии двое мужчин устанавливают сети. На место выдвинулся пограничный наряд. Он действительно обнаружил подозрительных людей.

- Задержаны двое нарушителей с незаконными орудиями лова, - рассказали в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области. - Было установлено, что это жители Ростовской области.

Пограничники изяли незаконные орудия лова (сети длиной 50 метров, устройство для подледной установки сетей и около 400 экземпляров рыбы частиковых видов, среди которых были обнаружены более 70 особей шемаи, занесенной в Красную книгу). По предварительной оценке специалистов общий ущерб составил около 300 000 руб.

В отношении задержанных уже возбуждены дела об административных правонарушениях, не исключено, что вскоре будет еще одно - уголовное. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до семи лет с выплатой крупного штрафа (2 млн рублей).