В Ростовской области ожидают морозы до - 18 С

СЕГОДНЯ 12:43 2019-01-22T12:45:22+03:00

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Январская погода радует жителей разнообразием: то снегопад, то дождь и сильный ветер. На Крещение ожидали традиционные морозы, но они нагрянули только на этой неделе. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни облачная погода с прояснениями, не исключены осадки, туман и гололед.

- Просим водителей и пешеходов быть максимально осторожными, - предупреждают в донской автоинспекции. - Автомобилистам не рекомендуем совершать резких маневров и превышать скорость, пешеходов просим выходить на зебру только убедившись в том, что все транспортные средства остановились.

Что касаются морозов, то на севере 22-23 января ожидается снижение температуры до - 18 С, на юге - 10 С. Уже к концу недели станет заметно теплее и осадки в виде дождя со снегом.