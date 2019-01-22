Донские автоинспекторы просят водителей быть осторожнее во время гололедицы

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-22T12:56:04+03:00

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Донские автоинспекторы распространили официальное обращение к жителям с просьбой быть осторожнее во время непогоды. До конца этой недели ожидаются осадки в виде дождя, снега, а также туман и гололедица. Сложные погодные условия могут привести к увеличению количества аварий, потому автоинспекторы призывают участников дорожного движения быть благоразумными.

- Наличие гололедных явлений существенно увеличивает риск создания аварийных ситуаций, поэтому, если есть возможность, лучше отказаться от управления личным транспортом, - говорится в официальном обращении УГИБДД Ростовской области. - В условиях гололеда следует двигаться с максимально низкой скоростью, держать дистанцию и соблюдать боковой интервал.

Автоинспекторы просят не забывать снижать скорость при подъезде к переходам и остановкам, а пешеходов выходить на проезжую часть только убедившись в том, что все машины остановились.