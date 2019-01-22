Стоимость проезда в Ростове-на-Дону в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-22T13:24:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте в Ростове-на-Дону в 2019 году? Изменится ли он в ближайшее время? Чего ждать ростовчанам? В данный момент стоимость проезда составляет:

- автобусы, маршрутки - 24 рубля

- троллейбус, трамвай - 17 рублей

Сэкономить можно с помощью транспортной или обычной банковской карты. Если приложить их к валидатору, то поездка в автобусе обойдется в 20 рублей. В маршрутках, троллейбусах и трамваях - не изменится. Желтые валидаторы принимают только официальные транспортные карты, их можно купить в киосках с прессой, а зеленые - любые банковские.

Последний раз цены поднимали в 2018 году - с 19 до 24 рублей. До этого стоимость билетов росла в 2016-м - с 17 до 19-ти.