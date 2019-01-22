В Ростове-на-Дону к пяти годам приговорили застройщика за обман дольщиков на 19 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:34 2019-01-22T13:36:02+03:00

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрел и вынес приговор по делу об обманутых дольщиках. На скамье подсудимых предстала местная жительница, которую обвиняли в обмане людей (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

- Судом установлено, что подсудимая, являясь фактическим застройщиком многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Новополоцкая, 7, в период с 2011 по 2015 год заключила с 19 гражданами предварительные договоры об участии в долевом строительстве, - пояснила прокуратура, добавляя, что согласно официальной версии, она «заведомо не намеревалась выполнять взятые на себя обязательства».

В результате подсудимая получила 19 млн рублей в счет оплаты стоимости квартир, которые она похитила, так и не построив многоквартирный дом (сама женщина вину не признала). Согласно приговору суда, ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Решение суда не вступило в законную силу.