2019-01-22T13:36:02+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону к пяти годам приговорили застройщика за обман дольщиков на 19 млн рублей

Приговор в законную силу не вступил
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрел и вынес приговор по делу об обманутых дольщиках. На скамье подсудимых предстала местная жительница, которую обвиняли в обмане людей (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

- Судом установлено, что подсудимая, являясь фактическим застройщиком многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Новополоцкая, 7, в период с 2011 по 2015 год заключила с 19 гражданами предварительные договоры об участии в долевом строительстве, - пояснила прокуратура, добавляя, что согласно официальной версии, она «заведомо не намеревалась выполнять взятые на себя обязательства».

В результате подсудимая получила 19 млн рублей в счет оплаты стоимости квартир, которые она похитила, так и не построив многоквартирный дом (сама женщина вину не признала). Согласно приговору суда, ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Решение суда не вступило в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области в колонии заключенные напали на охранников
В Азовском районе пенсионер попался на краже инструментов
Стоимость проезда в Ростове-на-Дону в 2019 году
Донские автоинспекторы просят водителей быть осторожнее во время гололедицы
В Ростовской области ожидают морозы до - 18 С
В Таганрогском заливе пограничники задержали браконьеров, ловивших сетями краснокнижную рыбу
Ездили без полисов ОСАГО и не пристегивались ремнями: В Ростове-на-Дону у таксистов нашли 120 нарушений
Надбавка к пенсии по достижению 80 лет Ростов-на-Дону в 2019 году: размер и как начисляется
В Ростовской области в сгоревшем бесхозном здании погиб пенсионер
Трон опустел: Баста примерил бороду и "ушел" из рэпа
Возобновлено прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Астраханью
В Ростовской области судебные приставы сняли 4-летнего ребенка с поезда и вернули его матери
В Ростовской области задержали 1,5 миллиона рублей контрабанды
В Ростове-на-Дону горячая линия по работе транспорта будет работать круглосуточно
Таганрогские чиновники объяснили размер пособия в 47,5 рубля
Пострадавшим при взрыве дома Шахтах выплатят почти семь миллионов рублей
В электричке «Ростов-Тихорецк» скончался пассажир
«Василий, ты настоящий мужик!»: Поклонники оценили фото рэпера Басты с новорожденной дочкой
В Ростове-на-Дону 21 января 2019 синоптики обещают днем снег, а вечером дождь
Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на воров, которые похитили уже два аккумулятора
Баста вошел в попечительский совет регбийного клуба ЦСКА
Соцсети: в Ростове-на-Дону автобус без водителя выехал на пешеходный переход
В Ростове-на-Дону благодаря камерам наблюдения раскрыли кражу
В Аксайском районе мужчина, вызвав эвакуатор, похитил машину
В Ростове-на-Дону начались испытания нового электробуса