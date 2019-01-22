В Азовском районе пенсионер попался на краже инструментов

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-22T13:56:34+03:00

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В Азовском районе задержали местного жителя, которого считают причастным к краже. Согласно официальной версии правоохранительных органов, 61-летний пенсионер обчистил дачный участок.

- В дежурную часть поступило заявление о краже инструментов на 50 тысяч рублей, - рассказали стражи порядка. - Сотрудники уголовного розыска выехали на место и провели оперативно-розыскные мероприятия, установив подозреваемого.

По предварительным данным, пенсионер, пользуясь отсутствием хозяина, вскрыл замок летней кухни, после чего погрузил инструменты в садовую тачку и отвез к себе домой. Правоохранителям удалось найти некоторые инструменты, теперь они являются уликой по уголовному делу, остальные мужчина успел продать. Если его вина будет доказана в суде, ему грозят исправительные работы, штраф или даже реальное лишение свободы (до пяти лет).