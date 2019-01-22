2019-01-22T15:33:26+03:00
Происшествия

В Ростовской области в колонии заключенные напали на охранников

Осужденные не хотели отдавать сотовые телефоны
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области разбираются в ЧП, которое случилось в колонии общего режима № 12 (город Каменск-Шахтинский). Несколько заключенных оказали сопротивление охране, попытавшись спрятать мобильники (в колониях осужденным разрешены звонки только со стационарных телефонных будок).

- При попытке изъятия запрещенных предметов четверо осужденных оказали активное физическое сопротивление, - рассказали в ГУФСИН по Ростовской области. - Они нанесли удары руками и ногами двум сотрудникам отдела безопасности колонии.

Заключенных быстро остановили, а сотовые телефоны все-таки забрали. В службе исполнения наказания добавили, что «физическая сила и спецсредства к осужденным не применялись». Известно, что избитые сотрудники колонии обратились за лечением в больницу, а по факту случившегося уже началась проверка.

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